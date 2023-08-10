Источник: Дзюба пропустит две игры «Локомотива» из-за повреждения

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не сыграет в двух предстоящих матчах своей команды. Об этом сообщает Metaratings.

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Дзюба получил повреждение в субботу, 5 августа, в игре 3-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:4). Железнодорожники в ближайших двух турах сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов» (12 августа) и на выезде с «Краснодаром» (19 августа). Сообщается, что степень серьёзности травмы станет известен позднее.

Контракт Дзюбы с клубом действителен до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста четыре матча во всех турнирах и один забитый гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.