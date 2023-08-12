Холанд рассказал о конфликте с Гвардиолой

«Ссора с Гвардиолой произошла, когда Бернарду не отдал мне пас. Тренер был немного зол из-за моих просьб о пасе. Работать с Пепом одно удовольствие. Не знаю, есть ли кто-то лучше него для молодого футболиста», — сказал Холанд.