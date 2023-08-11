Талалаев назвал залог успешной игры «Спартака» на старте сезона
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» объяснил, за счет чего «Спартак» добивается положительного результата на старте нового сезона.
Московский клуб одержал победы во всех пяти матчах, трижды обыграв соперников в чемпионате России и дважды — в Кубке страны.
— Глубокая скамейка, стабильность, тренер остался с прошлого сезона. Основной состав и так был приличный, плюс докупили ярких футболистов. От этого все и получается, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
В пятницу, 11 августа, московская команда сыграет в четвертом туре МИР Российской премьер лиги (РПЛ) в Екатеринбурге против местного «Урала».