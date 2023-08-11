Главный тренер ПАОКа Луческу оценил дебют Оздоева

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу заявил, что полузащитник Магомед Оздоев успешно дебютировал в составе греческой команды. Накануне, 10 августа, россиянин вышел на поле матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с хорватским «Хайдуком» (0:0).
«Появление Оздоева на поле — риск. Я не знал, как он отреагирует, как адаптируется с новыми партнёрами по команде. Он пока не очень хорошо их знает. Впервые в карьере я выпустил на поле футболиста, который присоединился к команде три дня назад. Но я знаю футбольный интеллект Магомеда, то, что он отлично готовился со своей бывшей командой. Это был риск, однако Оздоев показал характер», — приводит слова Луческу Metrosport.gr.
ПАОК объявил о трансфере Магомеда Оздоева 7 августа. Россиянин заключил с греческим клубом двухлетний контракт. В минувшем сезоне полузащитник выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк».