Главный тренер ПАОКа Луческу оценил дебют Оздоева

«Появление Оздоева на поле — риск. Я не знал, как он отреагирует, как адаптируется с новыми партнёрами по команде. Он пока не очень хорошо их знает. Впервые в карьере я выпустил на поле футболиста, который присоединился к команде три дня назад. Но я знаю футбольный интеллект Магомеда, то, что он отлично готовился со своей бывшей командой. Это был риск, однако Оздоев показал характер», — приводит слова Луческу Metrosport.gr.