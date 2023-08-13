Роналду разделил с фанатами победу в Кубке арабских чемпионов

"Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великолепному достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Это также принадлежит вам!", - написал Роналду.