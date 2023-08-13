Роналду разделил с фанатами победу в Кубке арабских чемпионов

Португальский полузащитник Криштиану Роналду в своих социальных сетях признался, что гордится первым трофеем в составе саудовского клуба "Аль-Наср".
"Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великолепному достижению, а также моей семье и друзьям за то, что всегда были рядом со мной! Фантастическая поддержка наших фанатов! Это также принадлежит вам!", - написал Роналду.
12 августа "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра".
Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне. 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.