Легионерам РПЛ поступают предложения расторгнуть контракты с клубами

«Вы думаете что? Моим футболистам тоже звонят, в частности Конате и говорят: «Ты не хочешь куда-то приостановить или еще что-то»? Это делают многие футболисты и так далее. Естественно, никому в голову не придет ни Нене ни Конате и другим моим футболистам приостанавливать контакт. Они играют согласно соглашению и это нормально. Каждый человек идет выполнять свой контракт и не подводит клуб, который дал возможность себя показать», — сказал Селюк.