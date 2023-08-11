Агент: Азмун в Россию не вернется, вариант с «Зенитом» не рассматривается

«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернётся. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Насколько я владею информацией, сегодня вариант с «Зенитом» футболист и его новые агенты не рассматривают», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».