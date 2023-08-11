Роналду перекрестился после гола за «Аль‑Наср», ему грозит арест

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду может получить наказание за то, что перекрестился после гола в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов против иракского клуба «Аль Шорта», сообщает Italy 24 Press News.

Встреча состоялась в саудовского городе Абха 9 августа и завершилась со счетом 1:0, португальский форвард реализовал пенальти на 75 й минуте. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметил забитый мяч традиционным возгласом Siuu, а также перекрестился.

В Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой. Христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, относящихся к христианству, фактически считаются преступлением, наказуемым даже арестом. Любой, кто не соблюдает эти правила, обвиняется в религиозном прозелитизме — стремлении обратить других в свою веру.

Бывший игрок «Аль Насра» колумбиец Хуан Пабло Пино ранее был арестован в торговом центре из за татуировки с изображением Иисуса, которую было видно из под рубашки без рукавов.

В материале говорится, что власти, скорее всего, не накажут Роналду, игрок может получить предупреждение от руководства клуба.