Источник: Барриос настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос хочет покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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По информации источника, футболист считает, что руководство «Зенита» обмануло его, пообещав продать этим летом в английский «Ноттингем Форрест» и не сделав этого.

Дело в том, что Барриос не подписывал с «Зенитом» дополнительное соглашение об отказе от использования известной опции приостановки контракта, которая была предоставлена ФИФА футболистам, выступающим в России после начала СВО на территории Украины. Зимой колумбийцу поступило предложение о переходе в «Ноттингем», однако полузащитник не стал приостанавливать свой договор с петербургским клубом, так как хотел, чтобы всё было честно. Поэтому Барриос пошёл к руководству «Зенита».

Игрока попросили остаться до конца прошлого сезона, пообещав, что продадут его нынешним летом. Барриос согласился на эти условия из уважения к «Зениту». В апреле колумбиец согласовал контракт с «Ноттингемом».

Летом ФИФА изменила правила приостановки контрактов легионеров, и «Ноттингем» решил предложить за Барриоса «Зениту» € 4 млн, обуславливая низкую стоимость сложившейся ситуацией. Оно было отклонено. «Зенит» заявил, что не продаст Барриоса дешевле чем за € 20 млн.

«Ноттингем» готовит «Зениту» новое предложение в размере € 8,5 млн плюс € 3 млн бонусами, но петербуржцы не готовы принимать и его, пытаясь уговорить Барриоса подождать до матча со «Спартаком».