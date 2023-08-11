Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по трансферу Кейна

«Мы интенсивно работаем над этим, это я могу подтвердить. Но сейчас никакого соглашения ещё достигнуто не было, а когда его нет, тренер не может что-то комментировать, потому что это касается не его игрока», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии» в официальном «твиттере» клуба.