Главный тренер ПСЖ высказался о ситуации с Мбаппе

«Килиан Мбаппе? Эта тема уже обсуждалась в прошлом, и между игроком и клубом было найдено решение. Это то, чего я и хотел бы. Философия этого клуба ясна: клуб превыше всего, и я разделяю её на все 100 процентов», — приводит слова Энрике журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».