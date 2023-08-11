«Сивасспор» хотел арендовать у «Зенита» Алипа, однако получил отказ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип привлёк к себе внимание со стороны турецкого «Сивасспора». Об этом сообщает Vesti.kz.

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По информации источника, на Алипа выходили представители этого клуба, однако «Сивасспор» не готов пойти на серьёзные траты ради приглашения в команду казахского защитника. «Зениту» был предложен вариант с арендой футболиста либо небольшой финансовой компенсацией за его его полноценный переход. Оба варианта руководство петербургского клуба отклонило.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел бы получить за Алипа около € 5 млн.

23-летний Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года. В январе 2023 года петербургский клуб выкупил защитника у «Кайрата» за € 2 млн.