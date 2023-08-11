ТГ-канал: Малком объявлен в розыск из-за не выплаты штрафов

Федеральная служба судебных приставов объявила бывшего вингера «Зенита» Малкома в розыск, сообщает телеграм-канал «Мудко против».

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По информации источника, футболист уехал из России, не оплатив 60 штрафов на 64000 рублей.

В ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы до тех пор, пока с них не спишут деньги. Если штрафы не будут оплачены, то у Малкома могут возникнуть проблемы на границе, в случае его прилета в Россию.

Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии летом 2023 года. Сумма трансфера составила рекордные для чемпионата России 60 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

За новый клуб Малком уже сыграл 2 матча и забил 2 мяча.