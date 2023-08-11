Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий ПСЖ Неймар согласовал контракт с «Барселоной», информирует El Chiringuito.
Согласно полученным данным, бразилец принял решение подписать контракт сроком на два года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. Отмечается, что зарплата бразильца составит 13 миллионов евро в год. Теперь «Барселоне» необходимо согласовать сумму потенциального трансфера с ПСЖ. В испанском клубе настроены оптимистично перед предстоящими переговорами.
По информации СМИ, Неймар попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб.
Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 31-летний вингер поучаствовал в 29 играх за ПСЖ во всех турнирах, отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
В первом туре сезона 2023/24 «Барселона» сыграет на выезде с «Хетафе». Игра состоится 13 августа. Начало встречи – 22:30 по московскому времени.