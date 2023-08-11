«Зенит» не отпускает Барриоса в «Ноттингем» за 11,5 млн евро, потребовав 20 млн. Зимой его просили подождать лета, игрок недоволен поведением клуба (Иван Карпов)
«Зенит» не отпустил Вильмара Барриоса в «Ноттингем» за 11,5 млн евро.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербургский клуб потребовал за футболиста 20 млн.
Зимой Барриос рассказал «Зениту» об интересу «Ноттингема». В клубе его попросили подождать до лета, Барриос согласился. В апреле футболист согласовал контракт с «Ноттингемом».
Затем «Зенит» сообщил, что не отпустит Барриоса менее чем за 20 млн евро. По данным Карпова, «Ноттингем» намерен предложить за игрока 8,5+3 млн евро. Российский клуб не готов его принять и, как утверждает источник, просит футболиста подождать до матча со «Спартаком».
Отмечается, что Барриос разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.
«Зенит» не отпускает Барриоса в «Ноттингем» за 11,5 млн евро, потребовав 20 млн. Зимой его просили подождать лета, игрок недоволен поведением клуба (Иван Карпов)
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