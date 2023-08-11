«Зенит» не отпускает Барриоса в «Ноттингем»

Зимой Барриос рассказал «Зениту» об интересу «Ноттингема». В клубе его попросили подождать до лета, Ба рриос с огласился. В апреле футболист согласовал контракт с «Ноттингемом».

Затем «Зенит» сообщил, что не отпустит Барриоса менее чем за 20 млн евро. По данным Карпова, «Ноттингем» намерен предложить за игрока 8,5+3 млн евро. Российский клуб не готов его принять и, как утверждает источник, просит футболиста подождать до матча со «Спартаком».