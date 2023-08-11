Пресс-служба «Зенита» выступила с объявлением после обвинений в сторону Малкома

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий не оплатил 60 штрафов на общую сумму в 64 тысячи рублей. Также сообщалось, что в ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы до момента, пока с них не будут списаны деньги. Если штрафы не будут оплачены, то у бразильца могут возникнуть проблемы при пересечении границы России в будущем. Стоит отметить, что Малком этим летом покинул «Зенит» и перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».