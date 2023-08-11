Кайседо отказал «Ливерпулю», сказав, что сдержит слово и перейдет в «Челси»

По информации источника, эквадорский футболист решил сдержать своё слово, данное в мае этого года. Тогда Кайседо согласовал личные условия контракта с «аристократами» и пообещал, что перейдёт только в «Челси» в том случае, если «Брайтон» примет предложение лондонского клуба. Теперь «Челси» нужно ещё раз отправить предложение по Кайседо «Брайтону», после чего сделка будет полностью завершена.