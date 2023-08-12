Геркус выделил трех главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ

Геркус выделил трёх главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус назвал три команды, которые составят конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ в этом сезоне. Функционер выделил ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар».
«Затем с претендентами, к числу которых сегодня можно отнести, как мне кажется, три клуба.
Во-первых, ЦСКА — команду опытную, с опытными игроками и опытным тренером. Они знают как идти по дистанции, как распределять силы, знают (и умеют) взрываться на финише.
Во-вторых, это «Спартак». У «Спартака» мощнейшая атака, тот же тренер, второй сезон подряд (не так часто в последние годы спартаковским тренерам доверяют целых два года), позитивные ожидания от публики и медиа (чего нет у «Зенита»). Шансы есть.
Наконец, «Краснодар». Пора им, если не выигрывать трофей, то хотя бы всерьез претендовать. Многое для этого есть», — написал Геркус в своём телеграм-канале.