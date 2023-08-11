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Гендиректор «Факела» признался, что его не звали летом в «Спартак»

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что его летом не звали на работу в московский «Спартак».

Гендиректор «Факела» признался, что его не звали летом в «Спартак»
© Матч ТВ

— Вас звали в «Спартак» этим летом?

— Нет. Меня звали в «Спартак» в 2006 м году, тогда я и попал в клуб.

— Но вы долго не продлевали контракт с «Факелом». Почему?

— Это не связано с приглашением из другого клуба. Это внутренняя техническая история. Есть определенная процедура, которая заложена в уставе клуба, работе Наблюдательного совета. Необходимо было сделать отчет о проделанной работе, после чего процедура вылилась в продление контракта, — цитирует Асхабадзе «РБ Спорт».