Экс-футболист Мостовой заявил, что "Урал" превосходил "Спартак" в матче РПЛ

"Было видно, что "Урал" превосходит "Спартак". Но москвичи отличаются хорошей скамейкой, как и другие ведущие клубы. После гола Тео Бонгонда за "Урал" стало тревожно. Честно говоря, меня взбесил футболист уральцев, который не смог попасть с пяти шагов и пробил в штангу. "Спартак" по игре был хуже "Урала", поэтому непонятно, что бы случилось, пропусти москвичи второй мяч. Игроки "Урала" молодцы, что вышли на первое место. Наверняка они не смогут там задержаться, потому что им будет тяжело, ведь у них скамейка не такая длинная, как у "Зенита" или "Спартака", – сказал Мостовой.