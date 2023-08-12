Российский форвард Кокорин отличился за "Фиорентину" в товарищеском матче

Встреча завершилась победой "фиалок" со счетом 7:1. В составе победителей, помимо Кокорина, отличились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами "Сестри Леванте" в собственные ворота.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Прошлым летом "Фиорентина" отдала россиянина кипрскому "Арису" в аренду сроком на один год. На Кипре неоднократно заявляли о желании сохранить у себя форварда. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.