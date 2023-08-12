Экс-тренер "Спартака" назвал уязвимость в обороне клуба

"Что касается "Спартака", никакой трагедии нет. "Спартак" выглядел нормально. Проблемы в обороне как были, так и есть. Это все сказывается. В каждом матче команда пропускает. Стабильности в обороне нет. Хотя вышел Джикия. Но во вратарской позиции опять мы увидели ротацию. В общем, надо играть дальше. Впереди "Зенит", - сказал специалист.