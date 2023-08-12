Экс-тренер "Спартака" назвал уязвимость в обороне клуба

Экс-тренер "Спартака" Гладилин заявил, что в обороне клуба нет стабильности
Бывший тренер московского "Спартака Валерий Гладилин не считает трагедией поражение красно-белых от екатеринбургского "Урала" в мачте четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Что касается "Спартака", никакой трагедии нет. "Спартак" выглядел нормально. Проблемы в обороне как были, так и есть. Это все сказывается. В каждом матче команда пропускает. Стабильности в обороне нет. Хотя вышел Джикия. Но во вратарской позиции опять мы увидели ротацию. В общем, надо играть дальше. Впереди "Зенит", - сказал специалист.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась поражением "Спартака" со счетом 2:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. "Урал" вышел на первое место, набрав 10 очков.
20 августа "Спартак" на своем поле сыграет с петербургским "Зенитом". 19 августа "Урал" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".