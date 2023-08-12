В «Факеле» шуткой ответили на недовольство Дзюбы полем в Воронеже

«Я не знаю. Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже. Может быть, он от старости получил ее. (Смеется).



В каком состоянии у нас газон? Удовлетворительное качество газона, все нормально. Несколько команд приезжало – никто же не травмировался», — сказал Котов.