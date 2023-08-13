«Зенит» — «Факел»: Сергеев не решит всех проблем в нападении

Игра 4 тура РПЛ между клубами «Зенит» и «Факел» начнётся 13 августа в 17:30 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

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«Зенит» неожиданно оказался в непривычной для себя ситуации. Команда находится в стадии крупного ремонта, который затеял Семак в самом начале сезона. Отправились в мусорную корзину все тактические схемы и наработки, которые оттачивались в ходе тренировочных сборов. Выпал из схемы не основной, вроде бы, элемент Малком, но системный сбой нарушил всё общекомандное взаимодействие. Следствием этого стал футбол плохого качества с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3). Только в матче с «Крыльями» на Кубок России хозяева продемонстрировали более или менее цельную игру и победили со счётом 1:0.

«Факел» столкнулся с трудностями на старте сезона. Команда несколько отошла от привычного защитного стиля и попыталась сыграть больше в атаку. Получилось довольно уныло: и нападение не работало и защита провалилась. Главный тренер Вадим Евсеев быстро провёл перезагрузку и восстановил привычный оборонительный вал. Результат надёжной игры в защите не замедлил сказаться — «Факел» выиграл в Москве матч с ЦСКА на Кубок России со счётом 2:0.

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Анализ и прогноз на матч «Зенит» — «Факел» 4 тур РПЛ:

Судя по последней встрече «Факел» возвращается к оборонительной тактике, которая помогла команде спастись от вылета в минувшем сезоне. Гости будут обороняться низким блоком и караулить ошибки соперника. Для футболистов «Зенита» пока сложно справляться с такой схемой игры. Вряд ли при подобном сценарии развития событий стоит ждать более двух забитых мячей от игроков «Зенита». Рекомендуем изучить ставку на индивидуальный тотал «Зенита» меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.65, дополнив её приветственным бонусом БК «Марафон».

«Зенит» — «Факел»: ставка на матч РПЛ