"Бавария" объявила о переходе нападающего сборной Англии Кейна
Мюнхенская "Бавария" объявила о переходе нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейна.
Как сообщает пресс-служба "Баварии", контракт с 30-летним футболистом подписан до лета 2027 года. В новой команде он будет выступать под номером 9.
Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов лондонцы смогут получить в виде бонусов.
"Рад стать частью "Баварии". Это один из лучших клубов мира. Всегда говорил о том, что хочу проявлять себя на самом высоком уровне. "Баварию" отличает культура побед, мне очень приятно быть здесь", - сказал Кейн, добавивший, что ему очень грустно уходить из "Тоттенхэма", в составе которого он провел 435 матчей и забил 280 мячей.