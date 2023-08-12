"Бавария" объявила о переходе нападающего сборной Англии Кейна

"Рад стать частью "Баварии". Это один из лучших клубов мира. Всегда говорил о том, что хочу проявлять себя на самом высоком уровне. "Баварию" отличает культура побед, мне очень приятно быть здесь", - сказал Кейн, добавивший, что ему очень грустно уходить из "Тоттенхэма", в составе которого он провел 435 матчей и забил 280 мячей.