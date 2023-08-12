Бразильский футболист "Урала" Итало рассказал о пребывании в российской больнице

"Что могу сказать о российском медицине? Могу сказать только положительные вещи, больница, где я находился, и персонал, который там был, очень хорошо сделали свою работу по моей травме. Хочу поблагодарить персонал, медсестер, которые ухаживали за мной на протяжении этих дней, давали мне хорошую поддержку в плане внимания. Могу только их поблагодарить за их работу", - добавил 21-летний игрок.