ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира

Парижский ПСЖ купил у «Барселоны» форварда сборной Франции Усмана Дембеле. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

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26-летний игрок подписал контракт с парижанами до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 23-м номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

«Очень рад присоединиться к ПСЖ, Надеюсь, что буду здесь прогрессировать и радовать болельщиков», — заявил Дембеле.

Нападающий — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил за трехцветных четыре мяча в 37 матчах.