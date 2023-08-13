"ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном", Мбаппе остался вне заявки

Этот матч стал первым для парижан, который они провели без ушедшего Лионеля Месси и попавшего под санкции Килиана Мбаппе. Аргентинец покинул клуб летом 2023 года по истечении срока контракта. Он провел за команду 58 матчей, отметившись 22 забитыми мячами в чемпионате страны. Новым клубом нападающего стал "Интер Майами", выступающий в МЛС. Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ", который истекает летом 2024 года, и попал под санкции клуба. Форварда не оказалось даже в заявке на матч с "Лорьяном".

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел отличиться 29 раз и сделать пять голевых передач.