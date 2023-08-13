Фанат ЦСКА бросил в судью посторонний предмет

Во время домашнего матча против «Сочи» фанаты московского ЦСКА бросили в арбитра матча Артема Чистякова посторонний предмет. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Фанаты весь первый тайм выражали недовольство работой арбитра. В конце первого тайма повреждение получил футболист армейцев Кирилл Глебов, но арбитр оставил эпизод без внимания. После свистка на перерыв рефери отправился в подтрибунное помещение, но один из болельщиков кинул в Чистякова неизвестный предмет.

Фанат не попал в Чистякова. Этот инцидинент, скорее всего, будет отображен в протоколе матча.

После первых 45 минут игры команды не смогли открыть счет. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.