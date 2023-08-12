Алексей Миранчук пропустит товарищеский матч с «Ювентусом»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не примет участия в товарищеском матче против туринского «Ювентуса». Россиянин не вошел в заявку на игру, которая состоится в Чезене в субботу.

Ранее Миранчук также пропустил контрольные игры «Аталанты» с немецким «Унионом» и английским «Борнмутом». В прошлом сезоне Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он провел за туринский клуб 31 матч, в которых забил четыре гола и сделал семь результативных передач.