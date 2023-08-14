Изидор: есть вероятность моего ухода из «Локомотива» этим летом

«Подписался ли я на «Марсель» в соцсетях, потому что веду переговоры? Нет, «Марсель» — моя любимая команда, поэтому подписался на неё. Понимаю, почему журналисты пишут, что я могу уйти. Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.



Есть ли шансы, что перейду в «Марсель» этим летом? Узнаем в будущем. Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность — мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных. Надеюсь, «Локомотив» поймёт, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь. Пора что-то менять для развития моего будущего. Могу ли я уйти этим летом? Если мы примем какое-то решение с «Локомотивом»… Посмотрим, пока я не знаю.



Общался ли с главным тренером по поводу своего игрового времени? Нет, не общался с ним. Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных. Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков. При этом всём я ещё хочу выходить на поле и развиваться дальше», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».