Изидор: есть вероятность моего ухода из «Локомотива» этим летом, пора менять ситуацию
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что может покинуть московский клуб этим летом. По словам футболиста, его не устраивает количество игрового времени в новом сезоне, поэтому настало время для смены ситуации.
«Подписался ли я на «Марсель» в соцсетях, потому что веду переговоры? Нет, «Марсель» — моя любимая команда, поэтому подписался на неё. Понимаю, почему журналисты пишут, что я могу уйти. Очень недоволен, что не выхожу на поле. Начинать каждую игру на скамейке запасных — не то, чего хочу. Буду думать о своей ситуации, надо что-то менять.
Есть ли шансы, что перейду в «Марсель» этим летом? Узнаем в будущем. Понимаете, когда я не выхожу на поле, теряю уверенность — мне ментально тяжело. Нет уверенности, что я смогу забивать мячи, хорошо играть, когда сижу на скамейке запасных. Надеюсь, «Локомотив» поймёт, что пора менять всю ситуацию, которая происходит со мной здесь. Пора что-то менять для развития моего будущего. Могу ли я уйти этим летом? Если мы примем какое-то решение с «Локомотивом»… Посмотрим, пока я не знаю.
Общался ли с главным тренером по поводу своего игрового времени? Нет, не общался с ним. Перед началом сезона я говорил ему, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных. Есть вероятность, что я могу уйти из клуба этим летом, но это для меня очень сложно, потому что я люблю команду, болельщиков, игроков. При этом всём я ещё хочу выходить на поле и развиваться дальше», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».