Роналду прокомментировал первый трофей в составе «Аль-Насра»

"Очень горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз! Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной. Фантастическая поддержка наших болельщиков, это также принадлежит вам", - написал Роналду.