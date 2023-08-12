Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче. У форварда два гола за два дня
Александр Кокорин забил гол во втором матче «Фиорентины» подряд.
Российский нападающий отметился забитым мячом в товарищеском матче против греческой команды ОФИ.
Александр Кокорин отличился на 34-й минуте игры.
Отметим, что форвард забил за итальянский клуб второй гол за два дня.
Вчера, 11 июля, «Фиорентина» обыграла «Сестри Леванте» (7:1), а Кокорин забил мяч на 46-й минуте, сделав счет 6:0.
Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».
Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче с ОФИ. У форварда два гола за два дня
Морган о дубле Роналду в финале Кубка арабских чемпионов: «Еще одно потрясающее выступление от лучшего игрока в истории футбола»
«Челси» рассматривает Шмейхеля как замену Кепе. «Ницца» готова продать 36-летнего вратаря