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Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче. У форварда два гола за два дня

Александр Кокорин забил гол во втором матче «Фиорентины» подряд.

Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
© Sports.ru

Российский нападающий отметился забитым мячом в товарищеском матче против греческой команды ОФИ.

Александр Кокорин отличился на 34-й минуте игры.

Отметим, что форвард забил за итальянский клуб второй гол за два дня.

Вчера, 11 июля, «Фиорентина» обыграла «Сестри Леванте» (7:1), а Кокорин забил мяч на 46-й минуте, сделав счет 6:0.

Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в кипрском «Арисе».