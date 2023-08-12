Харри Кейн дебютировал в составе «Баварии»
Нападающий Харри Кейн дебютировал в составе мюнхенской «Баварии».
Он вышел на замену на 64 й минуте второго тайма встречи за Суперкубок Германии против «Лейпцига». Англичанин появился на поле при счете 2:0 в пользу команды из Лейпцига.
Мюнхенская команда в субботу, 12 августа, объявила о переходе Кейна из лондонского «Тоттенхэма». Соглашение 30 летнего футболиста рассчитано до лета 2027 года. Кейн — рекордсмен «Тоттенхэма» (280) и сборной Англии (58) по числу голов.