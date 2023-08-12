«РБ Лейпциг» разгромил «Баварию» и выиграл Суперкубок Германии

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Подопечные Томаса Тухеля сенсационно уступили – 0:3.

Героем встречи в составе «летающих быков» стал Дани Ольмо. Испанский полузащитник оформил хет-трик, один раз отличившись с пенальти.

Добавим, что на 64-й минуте за «Баварию» дебютировал Гарри Кейн. Ранее англичанин перешёл в мюнхенский клуб за € 100 млн из «Тоттенхэма».

Подчеркнём, что «Бавария» завоёвывала Суперкубок Германии рекордные 10 раз. «РБ Лейпциг» выиграл данный трофей впервые в своей истории.