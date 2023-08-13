«ПСЖ» и Мбаппе могут договориться о продлении контракта

В «ПСЖ» растёт оптимизм по поводу возможного продления контрактного соглашения с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает журналист Андрес Онрубиа Рамос в своём «твиттере».

По данным источника, позиции «ПСЖ» и Мбаппе сблизились в последнее время. Не исключено, что стороны смогут договориться о продлении контракта.

Напомним, ранее Мбаппе не попал в заявку парижан на матч первого тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб оставит его вдали от основной команды на весь сезон, если не продаст этим летом.