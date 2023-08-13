Фассон: без Дзюбы «Локомотив» испытывает определённые трудности

«Сожалею, что сегодня нам не удалось взять дома три очка. Но в то же время надо ценить ничью, потому что мы могли и проиграть Шансы на чемпионство есть всегда. Мы намерены биться за титул до самого конца. Сейчас «Локомотиву» есть над чем работать: и мне, и команде. Нам надо выигрывать как можно больше матчей, как бы это ни звучало.



Безусловно, без Дзюбы мы испытываем определенные трудности, потому что Артём очень сильно помогает команде. Но и те нападающие, которые вышли сегодня на его позицию, считаю, неплохо сыграли», — приводит слова Фассона «Евро-футбол.ру».