Фассон: без Дзюбы «Локомотив» испытывает определённые трудности
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон отметил значимость нападающего Артёма Дзюбы для железнодорожников. Накануне, 12 августа, красно-зелёные не сумели обыграть «Крылья Советов» (1:1) в домашнем матче 4-го тура РПЛ.
«Сожалею, что сегодня нам не удалось взять дома три очка. Но в то же время надо ценить ничью, потому что мы могли и проиграть Шансы на чемпионство есть всегда. Мы намерены биться за титул до самого конца. Сейчас «Локомотиву» есть над чем работать: и мне, и команде. Нам надо выигрывать как можно больше матчей, как бы это ни звучало.
Безусловно, без Дзюбы мы испытываем определенные трудности, потому что Артём очень сильно помогает команде. Но и те нападающие, которые вышли сегодня на его позицию, считаю, неплохо сыграли», — приводит слова Фассона «Евро-футбол.ру».
Артём Дзюба получил травму в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4) и уже пропустил две встречи железнодорожников. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин за четыре матча отметился одним забитым мячом.