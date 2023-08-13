Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1

Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» примет «Монако» на стадионе «Габриэль-Монпьед». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стал известен стартовый состав монегасков на матч.

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«Монако»: Кён, Энрике, Матсима, Магасса, Марипан, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.

В матче первого круга Лиги 1 прошлого сезона команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге «Монако» победил «Клермон» со счётом 2:0, а Головин отметился результативной передачей.