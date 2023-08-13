Радимов назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ
Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба — лучший нападающий МИР Российской премьер лиги (РПЛ) на данный момент.
В субботу «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 в гостевом матче четвертого тура чемпионата России. Кордоба провел на поле весь матч и заработал пенальти. «Быки» с 12 очками возглавили турнирную таблицу РПЛ.
— Рад за «Краснодар». Заслужили этот успех, пусть и локальный. Они двигаются в правильном направлении. Больше всего радует единица в графе пропущенные мячи. Молодцы, что навели порядок в обороне. Мне очень нравится тройка центральных полузащитников — Кривцов, Сперцян, Черников. Они насколько мобильны, что могут отработать как впереди, так и сзади.
Старт удался, будем смотреть дальше. Основной состав у них очень сильный, и, конечно, Кордоба, который на острие. Думаю, он лучший нападающий в нашем чемпионате, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Кордоба в текущем сезоне забил три мяча и отдал одну голевую передачу в шести матчах во всех турнирах.