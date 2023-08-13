«Краснодар» показал свой лучший результат в РПЛ после четырёх туров

Вчера, 12 августа, «Краснодар» одержал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 2:0. Таким образом, «быки» набрали 12 очков — это лучший результат клуба после первых четырёх туров РПЛ. Ранее клуб никогда не набирал больше восьми. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Встреча с «Оренбургом» прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу «Краснодару» принёс полузащитник Эдуард Сперцян, который оформил дубль. Второй мяч он забил с пенальти.