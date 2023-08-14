Бывший футболист сборной Сенегала назвал условие проведения матча с Россией

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Сенегала Даме Н’Дойе назвал условие, при котором его национальная команда проведет товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Если ФИФА не запретит России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА», — заявил Н’Дойе. Он также отметил, что люди в Сенегале пока не обсуждают возможную встречу с россиянами.
13 августа генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал условие, при котором можно провести товарищеский матч со сборной России.
«Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи», — заявил Джунан.
Последний международный матч сборная России сыграла 26 марта 2023 года. Команда Валерия Карпина со счетом 2:0 победила сборную Ирака в товарищеской встрече.