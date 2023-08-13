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В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России

Товарищеский матч с национальной командой России состоится в том случае, если РФС оплатит расходы на его проведение, рассказал глава Федерации футбола Камеруна Блез Джунан. Об этом пишет портал Sports.ru.

В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России
© РИА Новости

Джунан отметил, что проведение матча между сборными не исключается при соблюдении ряда условий.

В частности, предложение о проведении матча должно поступить от РФС. Кроме того, россиянам потребуется «заплатить определённую сумму за организацию данной встречи».

Если предложение поступит и РФС выразит готовность выплатит деньги, то федерации смогут договориться с высокой долей вероятности, констатировал Джунан.

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Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных соревнованиях. Вместе с тем, национальная команда провела встречи с Киргизией, Узбекистаном, Ираном, Ираком и Таджикистаном.

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