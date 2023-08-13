В Камеруне назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России

Товарищеский матч с национальной командой России состоится в том случае, если РФС оплатит расходы на его проведение, рассказал глава Федерации футбола Камеруна Блез Джунан. Об этом пишет портал Sports.ru.

Джунан отметил, что проведение матча между сборными не исключается при соблюдении ряда условий.

В частности, предложение о проведении матча должно поступить от РФС. Кроме того, россиянам потребуется «заплатить определённую сумму за организацию данной встречи».

Если предложение поступит и РФС выразит готовность выплатит деньги, то федерации смогут договориться с высокой долей вероятности, констатировал Джунан.