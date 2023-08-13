Российский футболист получил грузинский паспорт

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Константин Марадишвили получил грузинский паспорт. Об этом сообщил Twitter Georgian Footy.

По информации источника, Марадишвили ждет одобрения Международной федерации футбола (ФИФА) для выступлений за сборную Грузии.

В сезоне-2022/23 Марадишвили принял участие в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, дважды забил и записал на свой счет пять результативных пасов. В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в одном матче, забив один мяч. Transfermarkt оценивает Марадишвили в €1,8 млн.

«РБ Спорт» в марте сообщал, что 23-летний полузащитник уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и в ближайшее время может стать игроком сборной Грузии.