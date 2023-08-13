Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Федерация футбола Италии (FIGC) приняла отставку главного тренера национальной сборной Роберто Манчини. Имя нового наставника команды станет известно в ближайшие дни, сообщает ANSA.
«Федерация футбола Италии сообщает, что приняла к сведению заявление об отставке Роберто Манчини с поста тренера сборной Италии, полученное вчера поздно вечером», — говорится в сообщении FIGC.
Отмечается, что начался поиск нового главного тренера, федерация объявит его имя «в следующие несколько дней».
Роберто Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года, и привел ее к победе на Чемпионате Европы-2020.
Вчера Манчини сам подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии по футболу. При этом в 2021 году сообщалось, что он продлит контракт со сборной Италии до 2026 года и будет получать 3 миллиона евро в год.
Ближайшие отборочные игры сборной Италии на Чемпионат Европы -2024 состоятся 10 и 12 сентября. «Скуадра Адзурра» сыграет с Северной Македонией и Украиной.