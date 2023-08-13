Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини возглавил национальную команду в мае 2018 года, и привел ее к победе на Чемпионате Европы-2020.

Вчера Манчини сам подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии по футболу. При этом в 2021 году сообщалось, что он продлит контракт со сборной Италии до 2026 года и будет получать 3 миллиона евро в год.