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Экс-футболист Хохлов назвал испанский язык основой для адаптации Захаряна

Бывший футболист испанского клуба "Реал Сосьедад" Дмитрий Хохлов отметил важность испанского языка для полузащитника Арсена Захаряна, который должен перейти из московского "Динамо" в команду из Сан-Себастьяна. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Экс-футболист Хохлов назвал испанский язык основой для адаптации Захаряна
© РПЛ

"Реал Сосьедад" – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для ее прохождения", – сказал Хохлов.

13 августа главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с "Балтикой", подтвердив, что футболист переходит в испанский клуб. Летом 2022 года "Челси" предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, "Аякс" и "Фейеноорд". Захарян пройдет медобследование в новой команде в ближайшее время. Если результаты тестов будут положительными, то о трансфере будет официально объявлено 15 августа.

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