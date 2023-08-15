Экс-футболист Хохлов назвал испанский язык основой для адаптации Захаряна

"Реал Сосьедад" – очень хороший выбор. Команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках. Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее. Но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации. Язык – это основа для ее прохождения", – сказал Хохлов.

13 августа главный тренер "Динамо" Марцел Личка заявил, что Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с "Балтикой", подтвердив, что футболист переходит в испанский клуб. Летом 2022 года "Челси" предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол. Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, "Аякс" и "Фейеноорд". Захарян пройдет медобследование в новой команде в ближайшее время. Если результаты тестов будут положительными, то о трансфере будет официально объявлено 15 августа.