Гаджиев назвал преимущества Первой лиги над РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев призвал больше уделять внимание Первой лиге, которая, по его мнению, более конкурентная, чем Российская премьер-лига (РПЛ). Его слова передает Legalbet.
«В Первой лиге выше интрига, больше борьбы и конкуренции. Много равных команд, в отличие от РПЛ. В Первой лиге нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, но все компенсируется борьбой и движением. И у нас нет Fan ID. У нас стадион небольшой и заполняется на 80-90 процентов», — сказал Гаджиев.
После пяти туров махачкалинское «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков. Лидером чемпионата является «Акрон», которому удалось заработать 12 баллов. На втором месте находится «Сокол» (10). Тройку лучших замыкает владикавказская «Алания» (10).
В прошлом сезоне чемпионом Первой лиги стал казанский «Рубин».