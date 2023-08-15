Гаджиев назвал преимущества Первой лиги над РПЛ

«В Первой лиге выше интрига, больше борьбы и конкуренции. Много равных команд, в отличие от РПЛ. В Первой лиге нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, но все компенсируется борьбой и движением. И у нас нет Fan ID. У нас стадион небольшой и заполняется на 80-90 процентов», — сказал Гаджиев.