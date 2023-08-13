В «Динамо» раскрыли подробности перехода Захаряна в испанский клуб

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл подробности предстоящего трансфера полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Его слова приводит РИА Новости.

Пивоваров подтвердил договоренность с испанским клубом, отметив, что на данный момент сделка не закрыта.

«Игрок должен пройти медосмотр. По его итогам будет согласование всех деталей контракта», — рассказал он.

Гендиректор бело-голубых добавил, что вопрос о получении денег за переход находится в проработке.

Ранее переход Захаряна анонсировал главный тренер московского клуба Марцел Личка. По информации Mundo Deportivo, испанцы готовы заплатить за хавбека около 12 миллионов евро без учета бонусов.