Защитник «Урала» Кики рассказал об адаптации в российском клубе

Защитник «Урала» Кики заявил о легкой адаптации в российском клубе
Португальский защитник екатеринбургского «Урала» Кики признался, что адаптация в екатеринбургском клубе дается ему очень легко.
Кики перешел в «Урал» на правах свободного агента. Последние четыре года он выступал в португальской «Визеле».
— Адаптация проходит очень легко! Команда мне очень много помогает. Многие игроки в «Урале» говорят на английском, что помогает узнавать город и клуб», — сказал Кики «Чемпионату».
В нынешнем сезоне МИР РПЛ 28 летний игрок провел четыре матча.