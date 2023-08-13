Стала известна сумма, которую Неймар заработает в «Аль-Хиляле»

Футболист заработает за два года €160 млн. Бразилец уже договорился с «Аль-Хилялем» по условиям контракта.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищает цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.