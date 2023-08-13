Семак ответил на слухи, что руководство «Зенита» обмануло Барриоса

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию журналиста Ивана Карпова о том, что руководство клуба отказывается отпускать футболиста Вильмара Барриоса в английский «Ноттингем Форест», несмотря на договоренности, передает Sport24.

«Что касается Барриоса, то, думаю, этот вброс — желание журналиста заработать. Поговорите с Вильмаром, и поймете его настроение», — сказал Семак.

Карпов в своем Telegram-канале написал, что летом 2023 года «Ноттингем» предложил «Зениту» за Барриоса €4 млн. Петербуржцы, несмотря на достигнутые ранее договоренности, заявили, что дешевле €20 млн не продадут своего игрока. Сине-бело-голубые попросили колумбийца не уезжать до матча со «Спартаком». Карпов сообщил, что футболист уже разочарован поведением «Зенита» и решительно настроен покинуть команду.